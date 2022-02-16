Двух жителей Ямала осудили за кражу

В ЯНАО на скамье подсудимых оказались двое жителей Муравленко, которых обвинили в краже. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, в ноябре прошлого года мужчины украли из магазина хозяйственные товары, спиртные напитки и продукты. Нанесенный ущерб оценили в 27 тысяч рублей. Подозреваемых задержали. Один из них уже был ранее судим. Его приговорили к одному году лишения свободы. Другой обвиняемый отделался штрафом в 40 тысяч рублей.