Двух уроженцев Средней Азии задержали в Ивановской области за сбыт наркотиков

Полиция Ивановской области задержала по подозрению в распространении наркотиков двух уроженцев Средней Азии. Молодые люди 20 и 23 лет приехали из Москвы в Тейково для продажи запрещенных веществ, написал «Царьград».

Во время задержания у каждого подозреваемого находились с собой пакетики с героином. По информации правоохранителей, общая масса изъятого составила 60 граммов.

На молодых людей завели уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. По данной статье наказание подразумевает от 10 до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.