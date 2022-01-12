Двух торговцев поддельным алкоголем осудили в Тамбовской области

В Тамбовской области перед судом предстали два торговца поддельными алкогольными напитками. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональное МВД.

«Как было установлено, подсудимые незаконно приобрели немаркированную алкогольную продукцию с целью дальнейшего сбыта», — уточнили в ведомстве.

Всего правоохранители изъяли 4982 бутылки нелицензированного алкоголя на общую сумму порядка одного миллиона рублей. Суд приговорил мужчин в двум годам лишения свободы условно.