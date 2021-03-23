Двух тюменцев осудили за производство наркотиков

В Тюмени на скамье подсудимых оказались двое молодых людей, которые организовали нарколабораторию на съемной даче. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным информагентства, подсудимые занялись производством мефедрона два года назад. Они арендовали дом в одном из тюменских садовых товариществ и организовали там лабораторию по производству запрещенного вещества. При задержании правоохранители изъяли у молодых людей более полутора килограмма наркотиков. Следующие восемь лет осужденные проведут за решеткой.