30 ноября 2022, 12:26
Двух тигрят выпустили в уличные вольеры в зоопарке Мариуполя
В Мариуполе продолжается восстановление жилых объектов и объектов инфраструктуры, в том числе налаживается работа зоопарка. Об этом сообщил ОТР.
Например, два тигренка имеют возможность осваивать уличные вольеры.
Реклама
«У нас уссурийская Клеопатра, которой четыре месяца, тигрица. И бенгальский тигр Августин, которому тоже четыре месяца», — рассказала сотрудница Мариупольского зоопарка.
Реклама
Жить в открытом вольере тигрята пока не могут, поскольку на улице холодно. Их перенесут туда с началом весны.
Животные
Мариуполь
Реклама
Реклама