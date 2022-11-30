Общество 30 ноября 2022, 12:26 Двух тигрят выпустили в уличные вольеры в зоопарке Мариуполя

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В Мариуполе продолжается восстановление жилых объектов и объектов инфраструктуры, в том числе налаживается работа зоопарка. Об этом сообщил ОТР.

Например, два тигренка имеют возможность осваивать уличные вольеры.

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«У нас уссурийская Клеопатра, которой четыре месяца, тигрица. И бенгальский тигр Августин, которому тоже четыре месяца», — рассказала сотрудница Мариупольского зоопарка.

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Жить в открытом вольере тигрята пока не могут, поскольку на улице холодно. Их перенесут туда с началом весны.

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