Двух таджиков осудили на Урале за убийство и кражу домашнего скота

По данным информагентства, зимой 2018 года гастарбайтеры нашли фургон для грузоперевозок и отправились в поселок Верхнее Дуброво. Они до смерти забили водителя молотком и похитили с фермы семь телят и четырех овец. Таджики перевезли животных к своему знакомому, а машину оставили на трассе. Нанесенный ими ущерб оценили в 128 тысяч рублей.

«У погибшего остались жена и ребенок от первого брака. Супруга и бывшая супруга (в интересах ребенка) потребовали с убийц суммарно 2 млн 400 тысяч рублей — этот иск удовлетворен», — рассказали в ведомстве.

Следующие 16 лет убийцы-овцекрады проведут в колонии строгого режима.