Двух сотрудников Роспотребнадзора арестовали за взятки

Савеловский суд арестовал двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о крупной взятке. Речь идет про заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова. Предполагаемым взяткодателем является глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Савеловским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Томилова Станислава Владимировича, Зотовой Виктории Витальевны и Малютина Александра Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года», — сообщили агентству.

Подробности по делу пока неизвестны.

Центр «Экология» проводит научные исследования в области естественных и технических наук. Томилову и Зотовой предъявлены обвинения по статье о получении взятки в особо крупном размере. Наказание за это преступление предусматривает 8-15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Депутат Государственной думы Вадим Белоусов в суде отказался признать свою вину в получении взятки в размере трех миллиардов рублей.