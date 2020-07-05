Двух сотрудников ГИБДД уволили за постановочные аварии в Северной Осетии

Двух сотрудников ГИБДД Северной Осетии уволили за постановочные дорожно-транспортные происшествия. Они организовывали аварии, чтобы заработать денег. В результате страховые компании понесли ущерб в размере более миллиона рублей.

Об этом сообщило МВД по региону. По данным ведомства, двое сотрудников полиции зарегистрировали несколько случаев ДТП, которые были подстроены. Сотрудники ГИБДД действовали в с говоре с участниками постановочных аварий.

В МВД по Северной Осетии сообщили, что в общей сложности их действия причинили страховым ущерб, сумма которого превысила один миллион рублей.

«В результате совершенных неправомерных действий общая сумма ущерба, нанесенного страховым компаниям, составила более одного миллиона рублей», — сказали в ведомстве.

На полицейских, которые участвовали в махинациях, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы в колонии. После того как о постановочных авариях узнали в МВД, сотрудники ведомства провели проверку. В результате двоих полицейских уже уволили с работы .