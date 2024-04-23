Эксклюзив 23 апреля 2024, 13:26 Двух слоних помыли на автомойке во Владикавказе Семью цирковых слоних помыли на автомойке самообслуживания во Владикавказе

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В Северной Осетии клиентками автомойки стали две слонихи. Животные заняли отдельный бокс. «360» показал видео гигиенических процедур.

Двух слоних мыли в автомойке самообслуживания по соседству с машинами. Рабочие щеткой начищали им бока и поливали мыльной водой. Животные довольно покачивались, а прохожие снимали происходящее на камеру.

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«Рядом Владикавказский зоопарк», — предположил один из очевидцев.

Клиентками автомойки на улице Грибоедова во Владикавказе стали две цирковые слонихи, мать и дочь, уточнил сайт kp.ru. В город привезли новое шоу, и гастролеры попросили у владельцев разрешения помыть животных. Клиентов подвезли на фуре, которую оставили неподалеку.

На Дальнем Востоке сотрудники цирка-шапито выгуливали тигра по людному пляжу. Животное заметили в Находке и Хабаровске. Полиция проводила проверку.