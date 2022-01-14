Двух севастопольцев осудили за производство наркотиков

В Крыму перед судом предстали двое жителей Севастополя, которых обвинили в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным издания, обвиняемые организовали в частном доме цех по производству наркотиков и продавали их. Правоохранители во время обыска нашли около 50 литров наркосодержащей жидкости и свыше 16 килограммов мефедрона. Одного подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы, другого — к 17.