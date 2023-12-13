13 декабря 2023, 15:57
Двух россиян в Москве впервые лишили гражданства за преступления
МВД Москвы: двух россиян впервые лишили гражданства за преступления
В Москве двух россиян впервые лишили гражданства за преступления согласно вступившим ранее в силу нормам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Меру приняли в отношении двух мужчин, которых привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Злоумышленников осудили, а после решения о прекращении гражданства РФ у них изъяли паспорта.
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«Сотрудниками полиции в Москве впервые вынесены решения о прекращении гражданства РФ», — заявили в ведомстве.
В ГУ МВД добавили, что в столице продолжается мониторинг по выявлению лиц, в отношении которых есть основания для прекращения российского гражданства.
Возможность лишения паспорта РФ за совершение преступления предусмотрена статьей 24 нового федерального закона о гражданстве. Документ приняли 28 апреля 2023 года, он вступил в силу 26 октября.
С 11 декабря в России начал действовать закон о признании заграничного, служебного и дипломатического паспортов недействительными из-за утраты документа, изменении персональных данных, прекращении гражданства РФ или смерти владельца.
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