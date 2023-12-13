Общество 13 декабря 2023, 15:57 Двух россиян в Москве впервые лишили гражданства за преступления МВД Москвы: двух россиян впервые лишили гражданства за преступления РИА «Новости»

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В Москве двух россиян впервые лишили гражданства за преступления согласно вступившим ранее в силу нормам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Меру приняли в отношении двух мужчин, которых привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Злоумышленников осудили, а после решения о прекращении гражданства РФ у них изъяли паспорта.

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«Сотрудниками полиции в Москве впервые вынесены решения о прекращении гражданства РФ», — заявили в ведомстве.

В ГУ МВД добавили, что в столице продолжается мониторинг по выявлению лиц, в отношении которых есть основания для прекращения российского гражданства.

Возможность лишения паспорта РФ за совершение преступления предусмотрена статьей 24 нового федерального закона о гражданстве. Документ приняли 28 апреля 2023 года, он вступил в силу 26 октября.

С 11 декабря в России начал действовать закон о признании заграничного, служебного и дипломатического паспортов недействительными из-за утраты документа, изменении персональных данных, прекращении гражданства РФ или смерти владельца.