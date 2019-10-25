Двух полицейских уволили в Калининграде после гибели от кипятка Ивана Вшивкова

Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили «по отрицательным мотивам». Это произошло после того, как в их райотделе насмерть обварился 36-летний калининградец Иван Вшивков.

«Двое сотрудников полиции, которые имели данные видеонаблюдения об агрессивном поведении задержанного мужчины и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение ФЗ „О полиции“, „О службе в органах внутренних дел“, приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций», — рассказали в региональном главке полиции.

Материалы проверки, которую в отношении уволенных правоохранителей провели оперативники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД, переданы в Следственный комитет. Следователям теперь предстоит определить степень вины бывших сослуживцев. Не исключено, что им будут предъявлены обвинения в халатности.

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Вшивков был задержан вечером 19 октября сотрудниками калининградской полиции. По официальной версии, мужчина вел себя неадекватно и агрессивно, повредил видеокамеру наблюдения, а затем сломал батарею парового отопления и обварился хлынувшим из нее кипятком.

Родственники не верят в официальную версию произошедшего.

«Тело было обожжено так, что на всем теле не было живого места. Кожа лоскутами сходила. Врачи сказали, что даже с такими ожогами так быстро не умирают», — рассказала «360» мать погибшего.