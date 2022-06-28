Двух полицейских осудили за получение взятки в Петербурге

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых оказались двое сотрудников полиции, которых обвинили в получении взятки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Летом 2020 года полицейские задержали женщину, которую заподозрили в распространении наркотиков. Стражи правопорядка потребовали от нее 200 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Одного полицейского приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы. Другой получил на месяц больше.