Двух пермяков осудят за изготовление наркотиков

В Пермском крае перед судом предстанут двое местных жителей, которых обвинили в незаконном хранении, перевозке и изготовлении запрещенных средств. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве рассказали, что обвиняемые изготовили партию наркотиков в подвале дома, который расположен в 100 метрах от здания регионального наркоконтроля. Правоохранители поймали мужчин при перевозке мефедрона. Уголовное дело в их отношении передано в суд.