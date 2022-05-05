Двух отчисленных за лайк студенток «Останкино» восстановили в школе

Таганский суд Москвы посчитал незаконным прошлогоднее отчисление студенток Высшей школы кино и телевидения «Останкино» за лайк в соцсети. Иск двух студенток удовлетворен, девушек восстановили на учебе, рассказал ТАСС их адвокат Марат Аманлиев.

«Таганский районный суд только что принял наши доводы и посчитал отчисление девочек за лайк незаконным. Мы довольны решением суда», — сообщил защитник.

Студентки рассказали Super, что собираются расторгнуть договор с учреждением на своих условиях и через суд потребовать извинений и моральной компенсации от школы в лице Елены Летучей.

Алиса Тимченко, Алина Темирчиева и еще четверо студентов были отчислены из школы телевидения в октябре, после того как неосторожно лайкнули комментарий в соцсети о том, что руководство школы отменяет занятия из-за ковида, но не меняет условий оплаты за обучение. После этого в «Останкино» заблокировали их пропуска. Одна из отчисленных обнародовала историю в Сети. Телеведущая и художественный директор школы Елена Летучая заявила, что студенты саботировали антиковидные меры. По официальной версии, причиной отчисления стало «нарушение устава», однако в личных сообщениях с аккаунта школы студентам написали, что с ними попрощались именно из-за лайков.

Вокруг истории разгорелся скандал, ею заинтересовались в Госдуме. Две студентки, Алина и Алиса, подали иск в суд. Защита попросила суд признать приказ об отчислении девушек незаконным. Адвокат Аманлиев был уверен в успехе дела.