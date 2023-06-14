Общество 14 июня 2023, 21:24 Двух наркокурьеров осудили во Владимирской области

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Во Владимирской области осудили двух мужчин, которые занимались перевозкой запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчин задержали летом 2020 года. Суд и следствие установили, что они перевозили наркотики в особо крупном размере. Одного обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы, другого — к 14 годам и шести месяцам. Кроме того, каждого из них обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.