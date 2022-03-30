Двух мужчин осудят за кражу денег в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, которых обвинили в краже денег. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Следствие предполагает, что обвиняемые звонили жителям российских регионов и представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Они убеждали собеседников, что для сохранности их денег необходимо передать SMS-коды подтверждения банковских операций и реквизиты банковских карт. Часть украденные средств они тратили на дорогие гаджеты. Другую часть они обналичивали, переводя на счета подконтрольных фирм. Нанесенный ущерб превысил полтора миллиона рублей.