Двух мужчин осудили за продажу контрафактного алкоголя в ХМАО

В Сургуте перед судом предстали двое уроженцев Азербайджана, которых обвинили в торговле контрафактными спиртными напитками. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что обвиняемые купили свыше 21 тысячи бутылок контрафактного алкоголя общей стоимостью более пяти миллионов рублей. Они хранили их на арендованном складе и продавали по заниженной цене. Это продолжалось с августа по сентябрь 2019 года.

Суд приговорил одного мужчину к двум с половиной годам в колонии общего режима. Другой осужденный проведет за решеткой три года.