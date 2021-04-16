Двух мужчин осудили за ограбление в Тюмени

В Тюмени перед судом предстали двое мужчин, которых обвинили в ограблении. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным информагентства, обвиняемые заманивали потенциальных жертв в квартиру под предлогом свидания. В этом им помогала супруга одного из мужчин. Она знакомилась с потерпевшими в соцсетях и приглашала их в гости.

Одного мужчину избили и получили от него более 10 тысяч рублей. Другой лишился денег и цепочки с часами. Ему удалось сбежать от преступников, выпрыгнув в окно. Осужденные проведут за решеткой от четырех с половиной до пяти лет. Их сообщница получила условный срок.