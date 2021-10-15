Двух мужчин осудили за кражу в Ивановской области
Уроженцы Нижегородской области украли девять бычков
В Ивановской области перед судом предстали двое уроженцев Нижегородской области, которых обвинили в краже. Об этом сообщил «Царьград».
Кража произошла в начале ноября 2019 года. Подсудимые проникли на одну из ферм и вывели оттуда девять бычков, погрузили их в машину и скрылись. Нанесенный ущерб составил около 350 тысяч рублей.
Мужчин задержали. С учетом ранее вынесенного приговора о разбое они получили 15 лет колонии строгого режима на двоих.