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    15 октября 2021, 12:49

    Двух мужчин осудили за кражу в Ивановской области

    Уроженцы Нижегородской области украли девять бычков

    Артур Блянихов

    В Ивановской области перед судом предстали двое уроженцев Нижегородской области, которых обвинили в краже. Об этом сообщил «Царьград».

    Кража произошла в начале ноября 2019 года. Подсудимые проникли на одну из ферм и вывели оттуда девять бычков, погрузили их в машину и скрылись. Нанесенный ущерб составил около 350 тысяч рублей.

    Мужчин задержали. С учетом ранее вынесенного приговора о разбое они получили 15 лет колонии строгого режима на двоих.