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    17 августа 2022, 14:05

    Двух мужчин осудили за кражу телефона у инвалида в Екатеринбурге

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге перед судом предстали двое местных жителей, которых обвинили в краже. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

    Кража произошла в сентябре 2020 года. Обвиняемые пришли домой к женщине-инвалиду и попросили у нее телефон, чтобы сделать звонок. Потерпевшая передала телефон одному из мужчин из-за сложившихся ранее доверительных отношений. Он передал устройство своему сообщнику, который вышел из квартиры, делая вид, что совершает звонок.

    Стоимость мобильника составляла девять тысяч рублей. Злоумышленники сдали его в ломбард. Суд приговорил организатора преступления к году и восьми месяцам колонии и оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Соучастник получил два года колонии.