Двух мужчин осудили за кражу телефона у инвалида в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед судом предстали двое местных жителей, которых обвинили в краже. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Кража произошла в сентябре 2020 года. Обвиняемые пришли домой к женщине-инвалиду и попросили у нее телефон, чтобы сделать звонок. Потерпевшая передала телефон одному из мужчин из-за сложившихся ранее доверительных отношений. Он передал устройство своему сообщнику, который вышел из квартиры, делая вид, что совершает звонок.

Стоимость мобильника составляла девять тысяч рублей. Злоумышленники сдали его в ломбард. Суд приговорил организатора преступления к году и восьми месяцам колонии и оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Соучастник получил два года колонии.