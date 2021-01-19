Двух мужчин осудили за избиение водителя скорой в Ейске

В начале мая прошлого года мужчины попытались слить бензин из бака машины скорой помощи. Их увидел дежурный водитель и попытался помешать. Однако они избили шофера и скрылись. Суд признал их виновными. В совокупности осужденные проведут в колонии строгого режима три года.