Двух мужчин осудили в Ленобласти за убийство знакомого

По данным издания, два года назад в поселке Березовик осужденные встретили своего знакомого и вывезли его в лес. Они избили мужчину, пустив в ход бейсбольную биту. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался. Один получил 11 лет тюрьмы, другой — 13.