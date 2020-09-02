Двух мужчин осудили в Ленобласти за убийство знакомого
В Ленинградской области перед судом предстали двое мужчин, которые забили своего знакомого до смерти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
По данным издания, два года назад в поселке Березовик осужденные встретили своего знакомого и вывезли его в лес. Они избили мужчину, пустив в ход бейсбольную биту. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался. Один получил 11 лет тюрьмы, другой — 13.