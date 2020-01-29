Двух мужчин осудили в Ижевске за ограбление и изнасилование пенсионерки
В столице Удмуртии перед судом предстали двое мужчин, которые ограбили и изнасиловали пожилую женщину. Об этом сообщил портал IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.
По данным издания, в августе 2019 года злоумышленники оказались дома у пенсионерки. Преступники изнасиловали потерпевшую, после чего один из них похитил у женщины цепочку с крестом. Суд приговорил одного из мужчин к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима, а другого — к пяти годам и пяти месяцам колонии строгого режима.