Двух мужчин осудили в Ижевске за ограбление и изнасилование пенсионерки

По данным издания, в августе 2019 года злоумышленники оказались дома у пенсионерки. Преступники изнасиловали потерпевшую, после чего один из них похитил у женщины цепочку с крестом. Суд приговорил одного из мужчин к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима, а другого — к пяти годам и пяти месяцам колонии строгого режима.