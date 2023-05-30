Общество 30 мая 2023, 17:11 Двух мужчин обвинили в вымогательстве в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых оказались двое мужчин, которых обвинили в вымогательстве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По версии следствия, обвиняемые потребовали от знакомой 100 тысяч рублей. Для устрашения один из мужчин поджег авто потерпевшей. В итоге она попросила своего знакомого перевести злоумышленникам требую сумму. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 300 тысяч рублей.