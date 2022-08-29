Двух мужчин обвинили в изнасиловании в Тюменской области

В Тюменской области перед судом предстанут двое местных жителей, которых обвинили в групповом изнасиловании. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Изнасилование произошло в минувший четверг. Один из обвиняемых привез женщину-инвалида в дом своего знакомого, который ранее был судим. Мужчины выпили и ближе к полуночи надругались над женщиной, избив ее. Пострадавшей удалось сбежать. Она спряталась в бане соседнего дома, где утром ее нашел хозяин. По ее просьбе он вызвал медиков и полицейских, которые поймали предполагаемых насильников.