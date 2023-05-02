Общество 02 мая 2023, 23:23 Двух медиков осудили за незаконные аборты в Забайкалье

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В Чите перед судом предстали акушерка и анестезиолог, которых обвинили в проведении 40 незаконных абортов. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональные СМИ.

По данным информагентства, медики проводили операции, несмотря на то, что оборудование, призванное обеспечить сохранность здоровья пациентов, отсутствовало. Анестезиолога приговорили к трем годам лишения свободы условно. Акушерка получила четыре года лишения свободы. Ей дали отсрочку до достижения ее ребенком возраста 14-ти лет.