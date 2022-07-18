Двух людей осудили за мошенничество в Самаре

В Самаре перед судом предстали мужчина и женщина, которых обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград».

Правоохранители выяснили, что мужчина звонил пенсионерам и представлялся их внуком. Он убеждал их, что заболел и просил деньги на помощь. Поверив ему, пострадавшие отдавали деньги сообщнице мошенника, которая приезжала к ним домой. Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам колонии строгого режима. Женщина проведет за решеткой четыре года.