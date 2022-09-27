Двух ямальцев осудят по обвинению в торговле контрафактным алкоголем | 360°

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Двух ямальцев осудят по обвинению в торговле контрафактным алкоголем

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В ЯНАО перед судом предстанут двое местных жителей, которых обвинили в торговле контрафактными спиртными напитками. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

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В ведомстве сообщили, что обвиняемые в период с 2021 по 2022 год продавали алкоголь неизвестного происхождения. Они делали это в ночное время, когда продажа спиртного запрещена. Всего у них изъяли более двух тысяч бутылок с контрафактными напитками. Уголовные дела переданы в суд.

Суд

Алкоголь

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