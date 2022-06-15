Двух ямальцев осудили за применение насилия к сотруднику полиции

На Ямале перед судом предстали двое местных жителей, которых обвинили в применении насилия в отношении стража правопорядка. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В феврале в Тарко-Сале сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков остановил авто, в котором находились двое мужчин. Он потребовал от них выйти из машины, однако водитель начал движение и пытался оттолкнуть полицейского.

Другой мужчина начал бить ногами правоохранителя, который пытался остановить машину. В результате автомобиль столкнулся с другим авто и застрял в сугробе.

Суд приговорил обвиняемых к одному году и одному месяцу условно.