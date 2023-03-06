Общество 06 марта 2023, 18:37 Двух ямальцев обвинили в нападении на полицейских

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В ЯНАО под суд попадут двое местных жителей, которых обвинили в нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

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В декабре прошлого года в одном из кафе Нового Уренгоя 44-летний мужчина устроил дебош и ударил кулаком по лицу полицейского, который прибыл на место происшествия. Через какое-то время в другом городском заведении произошла драка. Участник потасовки ударил ногами стража правопорядка. Уголовные дела в отношении обвиняемых переданы в суд.