Двух иностранцев осудят за попытку незаконно пересечь границу России

В Ленинградской области перед судом предстанут два жителя Латинской Америки, которые попытались незаконно пересечь государственную границу России. Об этом сообщили «Невские новости».

Мужчин поймали в конце мая. Они попытались переплыть Нарву на надувных матрасах и попасть в Эстонию. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали их. Уголовное дело направлено в суд.