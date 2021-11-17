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    17 ноября 2021, 19:15

    Двух иностранцев осудят за попытку незаконно пересечь границу России

    В Ленобласти осудят двух иностранцев за попытку незаконного пересечения границы

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области перед судом предстанут два жителя Латинской Америки, которые попытались незаконно пересечь государственную границу России. Об этом сообщили «Невские новости».

    Мужчин поймали в конце мая. Они попытались переплыть Нарву на надувных матрасах и попасть в Эстонию. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали их. Уголовное дело направлено в суд.