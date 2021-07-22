Двух девочек осудят за осквернение памятника в Приморье

В Приморском крае перед судом предстанут двое девочек-подростков, которых обвинили в вандализме. Об этом сообщил портал vostokmedia.com со ссылкой на региональную прокуратуру.

Одной девочке 14 лет, другой — 15. В середине июня они осквернили памятник Герою России военному летчику Олегу Пешкову. От их действий пострадал не только монумент, но и посаженные возле него цветы. Уголовное дело подростков будет рассматривать городской суд Арсеньева.