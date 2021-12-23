Двух детенышей белых медведей спасли на ЯНАО

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в ЯНАО были спасены двое детенышей белых медведей. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа» со ссылкой на ее Instagram.

Два медвежонка отстали от мамы и потерялись. Они пришли в вахтовый поселок, что было опасно и для них, и для жителей.

«Роспотребнадзор оперативно собрал рабочую группу. Было принято решение транспортировать детенышей на удаленное расстояние с соблюдением мер безопасности», — рассказала Радионова.