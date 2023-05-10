Общество 10 мая 2023, 16:08 Двух детей возвратили с Украины в Россию Омбудсмен Москалькова: двух детей вернули с Украины в Россию и передали матери РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с двумя мальчиками шести и 12 лет, которых привезли с Украины в Россию. Они воссоединились со своей матерью-россиянкой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Я счастлива, что вы увидели маму. Очень рада приветствовать вас в нашем Доме прав человека», — сказала Москалькова в разговоре с детьми.

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Омбудсмен добавила, что продолжает работать вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом для решений проблем семей, оказавшихся по разные стороны границы. Ранее к ней обратилась россиянка, которая попросила вернуть сыновей.

Сама женщина сейчас живет в Республике Марий Эл, а ее дети оказались в Одесской области. Там они находились с бабушкой и дедушкой, но захотели приехать к матери.

Москалькова рассказала еще об одном случае воссоединения семьи. Бабушка с внучкой выехали из Донецка 9 мая для встречи с мамой, живущей на Украине.

«Вместе с украинским омбудсменом мы определяли всю логистику решения этого вопроса», — отметила уполномоченный по правам человека в России.

Женщина с девочкой доехали до Псковской области, где их встретил омбудсмен Дмитрий Шахов. Он помог им на границе, в итоге родным удалось встретиться.