10 мая 2023, 16:08
Двух детей возвратили с Украины в Россию
Омбудсмен Москалькова: двух детей вернули с Украины в Россию и передали матери
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с двумя мальчиками шести и 12 лет, которых привезли с Украины в Россию. Они воссоединились со своей матерью-россиянкой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
«Я счастлива, что вы увидели маму. Очень рада приветствовать вас в нашем Доме прав человека», — сказала Москалькова в разговоре с детьми.
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Омбудсмен добавила, что продолжает работать вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом для решений проблем семей, оказавшихся по разные стороны границы. Ранее к ней обратилась россиянка, которая попросила вернуть сыновей.
Сама женщина сейчас живет в Республике Марий Эл, а ее дети оказались в Одесской области. Там они находились с бабушкой и дедушкой, но захотели приехать к матери.
Москалькова рассказала еще об одном случае воссоединения семьи. Бабушка с внучкой выехали из Донецка 9 мая для встречи с мамой, живущей на Украине.
«Вместе с украинским омбудсменом мы определяли всю логистику решения этого вопроса», — отметила уполномоченный по правам человека в России.
Женщина с девочкой доехали до Псковской области, где их встретил омбудсмен Дмитрий Шахов. Он помог им на границе, в итоге родным удалось встретиться.
Дети
Татьяна Москалькова
Отношения России и Украины
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