В пятницу, 28 мая, с рейса Владивосток - Москва сняли двух пассажиров, которые на борту пили спиртное. Один из них напал на полицейского.

«При посадке на борт мужчины пронесли с собой алкогольную продукцию и стали ее распивать. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 40 и 42-летнего жителей города Владивостока», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Командир самолета решил снять дебоширов с рейса, но мужчины отказались покинуть самолет. Полицейским пришлось вывести дебоширов, но по пути в дежурную часть один из них ударил полицейского.

Нападавшему грозит уголовное разбирательство по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также на дебоширов составили административные протоколы по статье «Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах».