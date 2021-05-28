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    28 мая 2021, 06:26

    Двух дебоширов сняли с рейса Владивосток — Москва

    Екатерина Шамина

    В пятницу, 28 мая, с рейса Владивосток - Москва сняли двух пассажиров, которые на борту пили спиртное. Один из них напал на полицейского.

    «При посадке на борт мужчины пронесли с собой алкогольную продукцию и стали ее распивать. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 40 и 42-летнего жителей города Владивостока», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

    Командир самолета решил снять дебоширов с рейса, но мужчины отказались покинуть самолет. Полицейским пришлось вывести дебоширов, но по пути в дежурную часть один из них ударил полицейского.

    Нападавшему грозит уголовное разбирательство по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также на дебоширов составили административные протоколы по статье «Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах».