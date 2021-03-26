Двух членов экипажа госпитализировали после крушения Ка-32 под Калининградом

После крушения вертолета Ка-32 под Калининградом были госпитализированы два члена экипажа. Об этом рассказали в экстренных службах.

«На борту вертолета находились три члена экипажа, бортовой механик погиб. Командир воздушного судна и второй пилот пострадали, оба госпитализированы в Полесскую центральную районную больницу», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Вертолет рухнул над акваторией Куршского залива вечером в четверг. Возбуждено дело по статье 263 УК о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Сотрудники Следственного комитета полагают, что авария могла произойти из-за нарушения правил эксплуатации воздушного судна, чрезвычайной ситуации на борту или из-за каких-либо внешних факторов.

В МЧС рассказали, что воздушным транспортом управлял опытный экипаж, который неоднократно принимал участие в ликвидации различных ЧС. Вертолет Ка-32 уже несколько лет принадлежит ведомству. Известно, что сотрудники выполняли плановый тренировочный полет в вечернее время.