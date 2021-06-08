Двух чиновников из Челябинска уволили после сноса столетней лиственницы

В центре Челябинска уничтожили вековые деревья — даурскую лиственницу и две сибирские ели. Специалисты неверно определили их породу и не уведомили о вырубке население.

В городе провели служебную проверку, по результатам которой уволили двух чиновников. Своих должностей лишились руководитель муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр» Константин Антропов и глава муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция» Владимир Жучков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления информации администрации Челябинска Владимира Сафронова.

Вице-мэр Александр Астахов уточнил, что разрешение на снос трех деревьев на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной было выдано 31 мая из-за их аварийности.

«Специалисты неверно определили породы деревьев, кроме того, не провели обязательное в таких случаях оповещение населения через СМИ», — процитировала его «Российская газета».

Вырубку МБУ «Геоцентр» провел сразу после выдачи разрешительных документов. В результате погибла одна из трех даурских лиственниц. Деревья высадили еще в 1905 году.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила высадить в этом и других районах города новые даурские лиственницы высотой около двух метров.