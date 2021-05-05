Двух человек задержали по делу о пожаре в гостинице «Вечный зов»

По делу о пожаре в московской гостинице «Вечный зов» задержаны два человека. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

«В порядке статьи 91 УПК РФ как подозреваемые задержаны генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отелем 1979 года рождения», — передал ТАСС слова представителя ведомства Юлии Ивановой.

После пожара в московской гостинице «Вечный зов» двое пострадавших скончались в больнице. Столичные власти сообщили, что еще один взрослый остается под наблюдением врачей в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие дети, по оценке медиков, находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают помощь в стационарах, угрозы для их жизни нет. Известно, что дети приехали на слет кадетов, который организовала частная компания.

Всего с больницу попали 14 человек, в том числе восемь детей. В момент пожара в здании находились более 300 отдыхающих. Предварительной версией произошедшего считается короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.