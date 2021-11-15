Двух бывших полицейских осудили за превышение должностных полномочий в Забайкалье

В Забайкальском крае перед судом предстали два бывших сотрудника полиции, которых обвинили в превышении должностных полномочий и сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональный СК.

Следствие установило, что в прошлом году подсудимые, будучи сотрудниками полиции, заключили преступный сговор, чтобы улучшить показатели по выявлению преступлений в сфере оборота наркотиков. Через своего знакомого они передали местному жителю 100 граммов каннабиса, а потом изъяли его якобы в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ. Вторую попытку подобного изъятия пресекли сотрудники ФСБ. Следующие 15 лет осужденные проведут в колонии строгого режима.