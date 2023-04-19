Общество 19 апреля 2023, 12:55 Дворцовый мост впервые в этом году разведут в ночь с 19 на 20 мая в Петербурге

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Дворцовый мост, соединяющий центральную часть Санкт-Петербурга и Васильевский остров, впервые разведут в этом году в ночь с 19 на 20 мая. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Разведение моста пройдет в рамках Книжного салона на Дворцовой площади, который состоится с 18 по 21 мая. Для петербуржцев подготовили тематическое лазерное шоу, проекции которого покажут на пролетах моста.

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Отмечается, что в этом году разводка пройдет под произведения Сергея Рахманинова.