Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку Шостаковича | 360°

Общество 22 сентября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку Шостаковича

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В ночь с 24 на 25 сентября Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку Дмитрия Шостаковича. Акция приурочена ко дню рождения композитора, рассказала газета «Петербургский дневник».

Над Невой прозвучат романс и увертюра из кинофильма «Овод», вальс-шутка, адажио из балета «Светлый ручей», а также фрагменты из Седьмой симфонии.

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Акция проводится в рамках проекта «Поющие мосты».

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