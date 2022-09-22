Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку Шостаковича | 360°

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Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку Шостаковича

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В ночь с 24 на 25 сентября Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку Дмитрия Шостаковича. Акция приурочена ко дню рождения композитора, рассказала газета «Петербургский дневник».

Над Невой прозвучат романс и увертюра из кинофильма «Овод», вальс-шутка, адажио из балета «Светлый ручей», а также фрагменты из Седьмой симфонии.

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Акция проводится в рамках проекта «Поющие мосты».

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