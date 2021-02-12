Дворцовый мост в Петербурге подсветили в честь китайскиого Нового года

Дворцовый мост в центре Санкт-Петербурга стали подсвечивать красными огнями в честь китайского Нового года. Подсветка сохранится в течение 12 дней.

Также в городе уже в седьмой раз пройдет фестиваль «Китайский Новый год — веселый праздник весны». Глава города Александр Беглов записал поздравление по случаю праздника.

Он сообщил, что в этом году на Новый год по восточному календарю в Петербурге оказались 20 тысяч граждан КНР.

«Этот яркий праздник символизирует нашу дружбу и открытость, взаимное доверие и уважение», — сказал губернатор.

Фестиваль организовали вместе с городом Сиань, который с 2017 года является партнером Петербурга.

В пятницу 12 февраля жители Китая встречают год Белого Быка. Это животное символизирует трудолюбие, силу и преданность.

По словам востоковеда, преподавателя РУДН Виталия Семенченко, у китайцев принято перед началом новогодних каникул закрывать все дела, долги и обязательства.

«Дом украшают красными фонариками, фигурками и символами наступающего года. Красный — главный праздничный цвет нового года в китайском стиле», — сказал он mk.ru.

Праздник принято проводить в кругу семьи. А оканчиваются гуляния зажжением красных бумажных фонарей.