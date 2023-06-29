29 июня 2023, 15:21
Дворцовый мост разведут в Петербурге под вьетнамскую национальную музыку
В ночь с 29 на 30 июня в Санкт-Петербурге разведут Дворцовый мост под вьетнамскую национальную музыку, посвященную революционеру Хо Ши Мину. Об этом написал «Петербургский дневник».
Горожан и гостей Петербурга ожидает звуковое шоу «Поющие мосты».
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Как рассказал главный редактор издания Кирилл Смирнов, в течение года будут звучать и другие тематические плейлисты: ко Дню любви, семьи и верности, ко Дню ВМФ, спортивный плейлист.
Санкт-Петербург
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