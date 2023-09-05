Общество 05 сентября 2023, 15:56 Дворцовый мост разведут под военные песни ко Дню памяти жертв блокады в ночь с 8 на 9 сентября

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Дворцовый мост разведут под специальный плейлист с песнями военных лет в ночь с 8 на 9 сентября и с 9 на 10 сентября ко Дню памяти жертв блокады. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В январе 2024 года Санкт-Петербург отметит 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В плейлист вошли композиции «Прощание славянки», «Синий платочек», «На безымянной высоте» и другие.

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Отмечается, что военные песни прозвучат во время звукового шоу «Поющие мосты».