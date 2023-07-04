04 июля 2023, 19:09
Дворцовый мост разведут под специальный плейлист ко Дню любви, семьи и верности в ночь с 7 на 8 июля
В Санкт-Петербурге в ночь с 7 на 8 июля Дворцовый мост разведут под специальный плейлист ко Дню любви, семьи и верности в рамках звукового шоу «Поющие мосты». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Все желающие смогут полюбоваться разводящимся мостом под классическую музыку Чайковского, Шостаковича и Свиридова. Также тематическая музыкальная программа ожидает петербуржцев ко Дню Военно-морского флота.
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Отмечается, что шоу «Поющие мосты» реализуется в северной столице с 2016 года.
Санкт-Петербург
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