Дворник из Химок раскрыл, что его подтолкнуло на послание опавшими листьями о масках
«Я заметил, что стариков во дворе стало меньше. Страшное дело этот коронавирус, загнал по домам тех, кто постарше. Но я уверен, что это не надолго. Надо потерпеть, маски поносить. Я вот ношу — и не болею. Я хотел бы напомнить людям, что жить — очень хорошо. Осенью хорошо и зимой хорошо», — заявил Джамшит.
Он признался, что не художник и рисует хуже ребенка. Сотворить послание-инсталляцию из опавших листьям ему помогли его коллеги-дворники.
Накануне в Сети разошлись фотографии с надписью: «Носите маски», выложенной опавшими листьями на газоне в одном из дворов в Химках. Оказалось, что это 33-летний дворник, который наводит чистоту в этом дворе уже несколько лет. Когда листья увозят, на следующий день на землю падают новые, и Джамшит снова напоминает людям о необходимости беречь свое здоровье и здоровье окружающих.