Дворкович назвал решение Евросоюза об углеродном налоге политизированным

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович раскритиковал решение Евросоюза об углеродном сборе. Он назвал его недоступным для большинства бедных стран, а также способом продавать свои технологии.

«Я думаю, что решение политизированное и радикальное. С точки зрения конечных целей, верное, но с точки зрения инструментов — просто недоступно большинству стран. Это решение пока еще для богатых стран. Страны с более низким уровнем развития не смогут им воспользоваться без субсидий партнеров в Европе», — заявил он в интервью РИА «Новости».

Россия, по словам Дворковича, не сможет в таких масштабах позволить ультра-зеленую повестку. Он заявил, что атомная энергетика и газ также являются в значительной мере «зелеными». Водород, по его мнению, не является полностью чистым, даже произведенный из возобновляемых источников. Председатель фонда «Сколково» предположил, что Китай, Индия, Россия и США попытаются сбалансировать решение Евросоюза.

Дворкович выразил сомнение, что Европой движут только проблемы климата. Он заявил, что основная цель решения ЕС— продавать свои технологии.

Евросоюз планирует ввести углеродный налог на импортируемые товары с ноября 2023 года. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Россию предложенный налог затронет при поставках железа, стали, алюминия, электроэнергии и цемента. Стране придется платить около миллиарда евро в год за углеродный сбор.