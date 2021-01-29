«Дворец» в Геленджике оказался строящейся гостиницей

Строящийся «дворец» в Геленджике на самом деле является гостиницей. Об этом представитель застройщика сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Журналист Александр Рогаткин отправился на место строительства «дворца», о котором в своем недавнем «расследовании» рассказал блогер Алексей Навальный. Он утверждал, что этот «дворец» якобы принадлежит Владимиру Путину. Однако президент России ранее уже заявил, что все показанное в фильме не имеет никакого отношения ни к нему, ни кому-либо из его родственников.

Застройщик объяснил, что это гостиница. Реальный владелец вскоре может отдельно выступить на пресс-конференции, но сейчас его имя попросили не называть.

«Это апарт-отель. Ну, гостиница. С номерами, с общими зонами, с бассейном. Гостиница», — сообщил представитель компании-застройщика.

Журналисты, которые уже успели побывать во «дворце», рассказали, что не увидели внутри ничего, кроме бетона. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известны имена предпринимателей, которым на самом деле принадлежит строение, но раскрывать их некорректно.