facebook_pixel
    14 января 2022, 15:35

    Дворец танцев Бориса Эйфмана появится в Петербурге до 2024 года

    Дарья Морозова

    Дворец танцев Бориса Эйфмана планируют построить в Санкт-Петербурге до 2024 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

    Здание станет частью парка «Тучков буян».

    «В настоящее время продолжаются работы по сооружению инженерно-технического блока и подземного паркинга под Дворцом», — рассказал Пиотровский.

    Также в парке построят подземный переход в районе площади академика Лихачева и реконструируют набережную на участке от Биржевого до Тучкова моста.