Дворец танцев Бориса Эйфмана появится в Петербурге до 2024 года
Дворец танцев Бориса Эйфмана планируют построить в Санкт-Петербурге до 2024 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского.
Здание станет частью парка «Тучков буян».
«В настоящее время продолжаются работы по сооружению инженерно-технического блока и подземного паркинга под Дворцом», — рассказал Пиотровский.
Также в парке построят подземный переход в районе площади академика Лихачева и реконструируют набережную на участке от Биржевого до Тучкова моста.