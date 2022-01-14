Дворец танцев Бориса Эйфмана появится в Петербурге до 2024 года

Дворец танцев Бориса Эйфмана планируют построить в Санкт-Петербурге до 2024 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Здание станет частью парка «Тучков буян».

«В настоящее время продолжаются работы по сооружению инженерно-технического блока и подземного паркинга под Дворцом», — рассказал Пиотровский.

Также в парке построят подземный переход в районе площади академика Лихачева и реконструируют набережную на участке от Биржевого до Тучкова моста.